Погодные рекорды Молдовы 20 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik. Самым холодным 20 июля на территории Молдовы выдалось в середине прошлого века.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1956 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,3 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 20 июля зафиксировали совсем недавно, в 2007-м. Тогда столбики термометров показали в тени +39,1 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями в этот день составляет 28,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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