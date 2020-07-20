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Самый точный прогноз погоды: дождливое начало недели

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1245)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В понедельник в Молдове ожидаются кратковременные грозовые дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +15 до +20 градусов по Цельсию, а днем столбики термометров покажут до +25, +30 градусов.

Ветер — восточный. Его скорость составит от 0 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Жара
© Sputnik / Владимир Астапкович
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В последующие дни температурный режим не изменится. Аналогичные показатели ожидаются во вторник, среду, пятницу и воскресенье. Синоптики прогнозируют 23 июля температуру на два градуса ниже. А вот в субботу будет самая жаркая за семидневку погода - до +28, +33 градусов по Цельсию в дневные часы. Кроме того, в выходные ожидаются осадки и грозы.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 20 июля почитается память преподобной Евфросинии, известной в миру, как Авдотья или Евдокия.

В старину верили, если на Авдотью начнется дождь, то он будет идти еще 7 недель с разными промежутками времени. Кроме того, считали наши предки, дождь 20 июля - сено будет испорчено.

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Тема:
Погода в Молдове (1245)

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