Самый точный прогноз погоды: дождливое начало недели

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В понедельник в Молдове ожидаются кратковременные грозовые дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +15 до +20 градусов по Цельсию, а днем столбики термометров покажут до +25, +30 градусов.
Ветер — восточный. Его скорость составит от 0 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.
Праздники и народные приметы
В православной церкви 20 июля почитается память преподобной Евфросинии, известной в миру, как Авдотья или Евдокия.
В старину верили, если на Авдотью начнется дождь, то он будет идти еще 7 недель с разными промежутками времени. Кроме того, считали наши предки, дождь 20 июля - сено будет испорчено.
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