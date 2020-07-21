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Цветущие персиковые деревья

Самый точный прогноз погоды: ясные дни, потом снова дожди

© Sputnik / Aram Nersesyan
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1248)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200721/31002256/samyy-tochnyy-prognoz-pogody.html

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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Во вторник в Молдове ожидается ясная погода. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +13 до +18 градусов по Цельсию, а днем столбики термометров покажут до +27, +32 градусов.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Жара
© Sputnik / Владимир Астапкович
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В последующие дни температурный режим не потерпит сильных изменений. Синоптики прогнозируют в среду погоду без осадков и +15, +20 градусов ночью, а днем - от +25 до +30. 

В четверг по всей территории республики ожидаются кратковременные дожди. При этом, в стране почти не похолодает. Ночью ожидается +15, +20 градусов по Цельсию. Днем температура составит от +23 до +28 градусов. 

Праздники и народные приметы

В этот день отмечается праздник иконы Казанской Божьей матери, явление которой произошло в 1579 году. Тогда в Казани бушевал пожар, который полностью уничтожил некоторые районы города. После этого бедствия Богородица явилась во сне девятилетней Матроне и поведала ей о своей иконе, которая оказалась под развалинами сгоревшего дома. 

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Взрослые сначала не поверили девочке, но Богородица являлась ей трижды и указывала место, где был спрятан святой лик. В конце концов мать ребенка согласилась сходить с ней на пепелище, где они и нашли икону, не пострадавшую от огня. Затем образ с почестями перенесли в храм Николы Тульского, а после — в Благовещенский собор. Во время торжества совершились и первые чудеса иконы Казанской Божьей матери — прозрели несколько слепых человек. На месте явления святого лика вскоре построили женский монастырь.

Считалось, если в этот день новолуние, то по погоде можно определить, каким будет август.

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Тема:
Погода в Молдове (1248)

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