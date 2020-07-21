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Погодные рекорды Молдовы 21 июля

© Photo : Facebook / Gradina Botanica Institut
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1247)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200721/31003255/pogodnye-rekordy-moldovy-21-iyulya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik. Самым холодным 21 июля на территории Молдовы выдалось более века назад.

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© Sputnik / Александр Ковалев
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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1907 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,1 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 21 июля зафиксировали совсем недавно, в 2007-м. Тогда столбики термометров показали в тени +38,5 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями в этот день составляет 24,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1247)

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