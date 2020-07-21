Погодные рекорды Молдовы 21 июля

КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik. Самым холодным 21 июля на территории Молдовы выдалось более века назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1907 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,1 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 21 июля зафиксировали совсем недавно, в 2007-м. Тогда столбики термометров показали в тени +38,5 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями в этот день составляет 24,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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