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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 22 июля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200722/31019102/pogodnye-rekordy-moldovy-22-iyulya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Самое жаркое 22 июля на территории Молдовы выдалось тринадцать лет назад.

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© REUTERS / Ueslei Marcelino
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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 2007 году в этот день воздух прогрелся до +39,3 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 22 июля фиксировали дважды — один раз в начале прошлого века, в 1893 году, а второй — в 1949 году. Тогда столбики термометров показали всего +11 градусов.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями в этот день составила 28,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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