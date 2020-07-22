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Самый точный прогноз погоды: будет ясно, но без жары

© CC0 / Pixabay / Kessa
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200722/31020098/pogoda-moldova-22-iul-2020.html

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. В среду в Молдове ожидается ясная погода. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +13 до +18 градусов по Цельсию. Синоптики не прогнозируют осадки,днем воздух прогреется до +27. 

Как люди спасаются от жары в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Погодные рекорды Молдовы 22 июля

В четверг, 23 июля, по всей территории республики ожидаются кратковременные дожди. Ночью ожидается +15, +20 градусов по Цельсию. Днем температура составит от +23 до +28 градусов. 

Праздники и народные приметы

В этот день почитается память священномучеников Панкратия и Кирилла. На Панкратия и Кирилла пробуют первые огурцы с грядки. В народе этот день назывался черничным, поскольку с 22 июля начинался сбор черники. По народному поверью, "черника уводит от живота лихо", она "врачует язву желудка, чистит кровь, восстанавливает работу печени". Наши предки заметили, если этот день жаркий, то в декабре следует ожидать сильных холодов.

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