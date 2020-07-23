Погодные рекорды Молдовы 23 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. Самое холодное 23 июля на территории Молдовы выдалось в середине прошлого века.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1951 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,7 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 23 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда столбики термометров показали 37,4 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями в этот день составила 26,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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