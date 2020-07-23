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Погодные рекорды Молдовы 23 июля

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1249)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200723/31032494/pogoda-rekord-moldova-23-iyulya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. Самое холодное 23 июля на территории Молдовы выдалось в середине прошлого века.

Водоросли, архивное фото.
© Sputnik / Антон Денисов
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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1951 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,7 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 23 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда столбики термометров показали 37,4 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями в этот день составила 26,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1249)

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