Самый точный прогноз погоды на четверг: солнце решило нас пощадить

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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. В четверг в Молдове ожидается, согласно данным отечественных метеорологов, безоблачное утро, температура воздуха составит +16 градусов по Цельсию, затем столбик термометра остановится на отметке +28 °C. Вполне комфортно - без жары и духоты.

В середине дня небо затянется облаками, потом будет пасмурно, но больших осадков не предвидится. Такой же характер погоды останется и в пятницу, 24 июля. Температура воздуха сохранится в пределах +18 °C до +28 °C градусов.

Праздники и народные приметы

В этот день, 23 июля, отмечается день преподобного Антония Печерского. В старину заметили, если в этот день случится глухой гром - к тихому дождю, а если гром гулкий, можно ожидать ливня. С прежних времен до нас дошло ценное замечание для рыбаков: если гром в постный день (среда и пятница) - у рыбаков будет хороший улов рыбы.

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