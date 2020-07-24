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Алый летний мак.

Погодные рекорды Молдовы 24 июля

© Sputnik / Nikolai Khizhniak
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1252)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200724/31044293/pogodnye-rekordy-moldovy-24-iyulya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. Самое холодное 24 июля на территории Молдовы выдалось в начале прошлого века.

Водоросли, архивное фото.
© Sputnik / Антон Денисов
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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1901 году в этот день воздух прогрелся всего до +7,9 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 24 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда столбики термометров поднялись до отметки в 37,4 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями в этот день составила 29,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1252)

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