Погодные рекорды Молдовы 25 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. Самое холодное 24 июля на территории Молдовы выдалось в начале прошлого века.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1901 году в этот день воздух прогрелся всего до +7,9 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 24 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда столбики термометров поднялись до отметки в 37,4 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями в этот день составила 29,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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