Погодные рекорды Молдовы 25 июля

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. Самое холодное 24 июля на территории Молдовы выдалось в начале прошлого века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1901 году в этот день воздух прогрелся всего до +7,9 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 24 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда столбики термометров поднялись до отметки в 37,4 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями в этот день составила 29,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>