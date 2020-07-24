Самый точный прогноз погоды: в страну приходит зной

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КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. В пятницу в Молдове ожидается переменная облачность, а в ночные часы кратковременные дожди с грозами. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +16 до +19 градусов по Цельсию, а днем столбики термометров покажут до +25, +28 градусов.

Ветер — северо-восточный. Его скорость составит 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки температура начнет расти. Выходные будут жаркими - 25 июля ожидается в среднем +28, +31, а 26 июля - от +29 до +32. Начало следующей недели выдастся знойным. По прогнозам синоптиков дневной максимум составит в среднем +31, +34. И все эти дни без осадков.

Праздники и народные приметы

Православная церковь отмечает 24 июля почитают Рудненскую икону Божией Матери, вспоминают чудо великомученицы Евфимии всехвальной и чтут память Равноапостольной Ольги.

В этот было не принято стирать. А еще люди верили, что не стоит брать в долг, иначе финансовое положение может только ухудшится. Возвращать же взятое можно. Кроме того, считалось, что 24 июля нельзя ссориться с родными

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