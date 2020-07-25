Прогноз погоды в Молдове: солнце будет палить нещадно, а жара изматывать

Каждый день читайте на Sputnik точный метеопрогноз, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. В субботу в Молдове ожидается ясный день без осадков. Согласно Государственной гидрометеорологической службе, днем столбики термометров покажут до +31, +32 градусов.

Ветер — южный, умеренный. Его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки температура начнет расти. Воскресенье будет жарким - 26 июля ожидается в среднем +32, +34 градуса, осадков синоптики также не прогнозируют. Начало следующей недели выдастся знойным. По прогнозам синоптиков дневной максимум составит в среднем +33, +34. И все эти дни без осадков.

Накануне молдавские синоптики объявили "желтый код" в связи с жарой, предупреждение, о котором извещают население и хозяйствующих субъектов, будет действовать до конца месяца.

Праздники и народные приметы

Православная церковь в этот день вспоминает святых мучеников Прокла и Илария, которые пострадали за веру во II веке. Первым взяли под стражу Прокла. Правитель Максим пытался силой и пытками заставить его отречься от Христа, но мученик остался верен своим убеждениям. Более того, он предсказал Максиму, что тот и сам вскоре будет вынужден поверить в единого Бога.

Прокла привязали к колеснице правителя и заставили бежать за ней. Изнемогая в пути, мученик молился, чтобы Господь остановил повозку. Так и случилось. Никакие усилия не могли сдвинуть колесницу с места, пока Максим не подписал хартию с исповеданием Христа. Однако посрамленный правитель отомстил Проклу — велел привязать его к столбу и расстрелять из луков.

Мученическая смерть ждала и его племянника, веротерпца Илария. Его обезглавили через три дня после смерти дяди. Христиане похоронили мучеников в одной могиле.

Воины, которые получили этот приказ, уговаривали мученика покориться и сохранить себе жизнь, но он отказался и попросил солдат исполнить то, что им было велено.

Прокла в народе называли Плакальщиком, и этому образному выражению дали объяснение в присказке.

"На Прокла поле от росы промокло", — говорили крестьяне, торопясь убрать урожай до того, как он станет портиться от высокой влажности.

Если же в этот день на лугах и в низинах поутру было сухо — это считали верным признаком приближающегося ненастья.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova