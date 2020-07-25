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Погодные рекорды Молдовы 25 июля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1254)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200725/31057174/pogodnye-rekordy-moldovy-25-iyulya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. Самое холодное 25 июля на территории Молдовы случилось аж в конце XIX столетия, в 1898 году. 

Лес
© Sputnik /
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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, тогда на это число было зафиксировано +9,9 градусов по Цельсию. 

А самое знойное 25 июля выдалось не так давно, в 2015 году. Ровно пять лет назад столбики термометра показали 36,4 градуса.  

Таким образом, разница между предельными температурными значениями в этот день составила 26,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1254)

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