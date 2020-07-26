Душное воскресенье - точный прогноз погоды в Молдове

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КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. В воскресенье в Молдове ожидается ясный день без осадков. Согласно Государственной гидрометеорологической службе, днем столбики термометров подымутся еще выше, чем накануне и покажут до +32, +34 градусов.

Ветер — юго-восточный, умеренный. Его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки температура продолжит расти. Понедельник будет жарким - 27 июля ожидается в среднем +33, +35 градусов, осадков синоптики также не прогнозируют. Последующие дни июля также выдадутся знойными. По прогнозам синоптиков дневной максимум составит в среднем +34, +35. И все эти дни без осадков.

В пятницу молдавские синоптики объявили "желтый код" в связи с жарой, предупреждение, о котором извещают население и хозяйствующих субъектов, будет действовать до конца месяца.

Праздники и народные приметы

Сегодня Православная Церковь отмечает День Архангела Гавриила. Поводом, как считается, стала дата освящения храма, воздвигнутого в Константинополе в его честь.

Архангела Гавриила почитают как одного из семи главных служителей Божественного Всемогущества. Он несколько раз упоминается в Священном Писании как вестник Божий. Именно Гавриил вдохновлял пророка Моисея при написании Книги Бытия, возвещал пророку Даниилу о грядущей судьбе еврейского народа.Он же сообщил Деве Марии о том, что у нее родится Сын Божий. Поэтому на следующий день после Благовещения отмечается собор (молитвенное собрание) в честь Архангела, принесшего благую весть.

По преданию, Гавриил постоянно охранял Деву Марию во время ее земной жизни. Так, он явился к ее супругу Иосифу, предупредил о замысле Ирода истребить младенцев и велел бежать в Египет вместе с Младенцем и Богородицей. Явился Гавриил и самому Иисусу, когда тот молился в Гефсиманском саду, прося укрепить его дух. Впоследствии жены-мироносицы получили от Архангела радостную весть о воскрешении Сына Божия.

В этот день говорили: "Архангел Гавриил на хлебное поле ступил. Золотом зерно отливает, со святого неба добрая сила слетает". Продолжалась жатва. "Время дорогое, никому покоя"; "Пот ключом бьет, а жнец свое берет"; "Пока колос в поле, трудись подоле", — говорили люди.

На Архангела Гавриила обращали внимание на приметы. Сухая погода в этот день обещала хорошую и погожую осень. Если же начинались сильные дожди — нужно было опасаться гибели урожая. Поэтому крестьяне обращались к небу: "Не иди дождик, где косят, а иди, где просят. Не иди, где жнут, а иди, где ждут".

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