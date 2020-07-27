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Самый точный прогноз погоды: каким будет последний понедельник июля

© CC0 / Pixabay
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Тема:
Погода в Молдове (1257)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. В понедельник в Молдове ожидается ясный день, без осадков. Согласно Государственной гидрометеорологической службе, днем столбики термометров покажут до +30, +35 градусов.

© AFP 2020 / Joe Klamar
Погодные рекорды Молдовы 27 июля

Ветер — северо-восточный, умеренный.  Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки ожидаются грозовые дожди в центральных и южных районах республики.Температура останется на том же уровне +30, +35 градусов.

Последующие дни июля также будут знойными. По прогнозам синоптиков дневной максимум поднимется до +36. Дальнейшие дни - без осадков.

Молдавские синоптики объявили "желтый код" в связи с жарой, предупреждение, о котором извещают население и хозяйствующих субъектов, будет действовать до конца месяца.

Праздники и народные приметы

В православной церкви в этот день почитается память святого Акила – одного из 70 апостолов. По происхождению он был иудеем и родился в Понте, но впоследствии жил в Риме до тех пор, пока император Клавдий не издал указ о его изгнании. 

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год

Кроме того, 27 июля – это один из дней, в которые почитается память Стефана Махрищского – известного чудотворца и основателя нескольких монастырей. Также именно он является современником Сергия Радонежского.

Раньше была распространена примета, согласно которой именно в этот день нужно обязательно задобрить Полевого – духа, который живет в поле. Это необходимо для того чтобы он защищал посевы от непогоды. Для этого готовили горшок каши, который оставляли у последней полосы жатвы. На саму полосу клали пучок ржи. Считалось, что этот обряд является залогом хорошего урожая в следующем году.

В старину верили в то, что нечистая сила 27 июля может обратиться птицей, домашним животным и даже ребенком. Чтобы предотвратить пакости со стороны бесов, люди внимательно наблюдали за полями.

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Тема:
Погода в Молдове (1257)

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