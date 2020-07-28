01:50 28 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD16.87
  • RUB0.24
  • RON4.10
  • UAH0.61
Поиск
Подсолнух.

Погодные рекорды Молдовы 28 июля

© Sputnik / А. Чепрунов
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1258)
36 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200728/31083710/pogoda-rekord-moldova-28-iyulya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Самое холодное 28 июля на территории Молдовы зафиксировали в середине прошлого столетия.

Лес
© Sputnik /
Изменение климата неизбежно - как к нему приспособиться, объяснил эколог

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1952 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,1 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 28 июля зафиксировали в 2012 году. Тогда столбики термометров поднялись до отметки в 35,7 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями в этот день составила 25,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1258)

По теме

Последствия изменений климата: ледники в Гренландии начали таять


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Снимок нидерландского фотографа Teun Veldman.
Улыбка, задумчивость, шаловливость: конкурс Comedy Pet Photo Awards 2020
Преимущества обучения в Комратском государственном университете
Абитуриент-2020: преимущества обучения в Комратском госуниверситете
15 архитектурных объектов Олимпиады-80
15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться