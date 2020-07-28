Погодные рекорды Молдовы 28 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Самое холодное 28 июля на территории Молдовы зафиксировали в середине прошлого столетия.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1952 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,1 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 28 июля зафиксировали в 2012 году. Тогда столбики термометров поднялись до отметки в 35,7 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями в этот день составила 25,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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