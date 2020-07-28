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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Самый точный прогноз погоды: июльский зной еще преподнесет сюрпризы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200728/31084226/Samyy-tochnyy-prognoz-pogody-iyulskiy-znoy-esche-prepodneset-syurprizy.html

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КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Во вторник  в Молдове будет душно, днем существенных осадков не ожидаются. Согласно Государственной гидрометеорологической службе, в первой половине столбики термометров покажут до +30, во второй  - воздух прогреется до +35 градусов.

Подсолнух.
© Sputnik / А. Чепрунов
Погодные рекорды Молдовы 28 июля

Ветер — северо-восточный, умеренный.  Атмосферное давление — нормальное.

Последующие дни июля также будут знойными. По прогнозам синоптиков дневной максимум поднимется до +36. В дальнейшие дни -возможны дожди.

Молдавские синоптики объявили "желтый код" в связи с жарой, предупреждение, о котором извещают население и хозяйствующих субъектов, будет действовать до конца месяца.

Праздники и народные приметы

 этот день почитается память мучеников Кирика и Иулитты. В народе этот день называли Кирики-мокродырики, потому что часто в этот день льет дождь. Женщины в прежние времена праздновали день "матушки Улиты", почитая ее своей заступницей. Также в этот день почитается память святого равноапостольного великого князя Владимира Киевского. В народе говорили: "На Владимира Красное Солнышко солнце красное светит". Поэтому, будет дождь или солнце, угадать трудно.

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