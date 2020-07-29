Погодные рекорды Молдовы 29 июля

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре на это число.

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 29 июля специалисты зафиксировали в победном 1945-м году, середина лета тогда выдалась жаркой.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 75 лет тому назад в этот день столбик термометра в тени поднялся до отметки в +37,3 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы отмечен в конце позапрошлого века. В 1892 году температура воздуха составила в этот день лишь +11,9 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 25,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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