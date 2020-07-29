Самый точный прогноз погоды: как долго продлится зной

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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В среду в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +18 до +21 градусов по Цельсию, а днем столбики термометров покажут до +32, +35 градусов.

Ветер северный. Его скорость составит 0-5 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки температурный максимум достигнет +32, +35. На севере республики возможны кратковременные дожди с грозами. С 31 июля жара несколько отступит. В пятницу по прогнозами синоптиков ожидается в среднем +26,+29. Осадки вероятны в центральных районах и на юге. На выходные без дождей - дневной максимум будет ниже 30-градусной отметки.

В стране до 30 июля продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи с жаркой погодой и чрезвычайной пожарной опасностью. В указанный период максимальная температура воздуха во многих районах достигнет 33-37 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 29 июля вспоминает святого Афиногена и девяти его учеников, которые пострадали за веру во Христа во время гонений, организованных на территории города Севастия.

Люди верили, что если в этот день дождливая погода, то урожай будет хорошим. Считалось, что если полевые мыши едят посевы, то зима будет длинной и морозной.

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