Погодные рекорды Молдовы 30 июля

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 30 июля специалисты зафиксировали в 2007 году.
Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы республики.
По информации синоптиков, 13 лет тому назад в этот день воздух прогрелся до +36 градусов по Цельсию в тени.
А вот температурный минимум отмечен в начале прошлого века. В 1913 году столбики термометров опустились до отметки в +11 градусов.
Таким образом, разница между предельными значениями составила 25 градусов.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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