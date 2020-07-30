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Поля и холмы Молдовы.

Погодные рекорды Молдовы 30 июля

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1261)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200730/31106841/pogodnye-rekordy-moldovy-30-iyulya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре на это число.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 30 июля специалисты зафиксировали в 2007 году.

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Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы республики. 

По информации синоптиков, 13 лет тому назад в этот день воздух прогрелся до +36 градусов по Цельсию в тени.

А вот температурный минимум отмечен в начале прошлого века. В 1913 году столбики термометров опустились до отметки в  +11 градусов.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 25 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1261)

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