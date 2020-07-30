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Тучи над Кишиневом

Самый точный прогноз погоды: после духоты готовимся к дождям и грозам

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1262)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. В четверг в Молдове ожидается  теплый, ясный день, лишь к вечеру оно затянется облаками.

Лес
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Без осадков. Согласно прогнозам синоптиков, утром воздух прогреется до +18...+27°C, днем столбики термометров покажут до +29...+31°C.

Атмосферное давление - пониженное. Ветер северо-западный - 2-7 м/с.

В последующие сутки ожидаются грозовые дожди по всей стране. Жара при этом немного спадет. Столбики термометров покажут +25°C, +33°C .

Начало августа также будет дождливым и температура воздуха продолжит снижаться. Ночные грозы ожидаются в центральных и южных районах. По прогнозам синоптиков дневной максимум поднимется до +28. Дальнейшие дни - без осадков.

Молдавские синоптики объявили "желтый код" в связи с жарой, предупреждение, о котором извещают население и хозяйствующих субъектов, будет действовать до конца месяца.

Праздники и народные приметы

  • память великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской;
  • память преподобного Иринарха Соловецкого, игумена;
  • память преподобного Леонида Устьнедумского, иеромонаха;
  • перенесение мощей преподобного Лазаря Галисийского, иеромонаха;
  • празднование в честь Святогорской иконы Божией Матери.
  • празднование в честь Дня рождения великомученика Василия Катеровского

 В это время можно наблюдать зори с пазорями (голубыми вспышками зарниц). Как правило, июль уходит с грозами. Не случайно в эти дни наблюдали за погодой: по народной примете, осень будет такой, как два последних дня июля. 

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Тема:
Погода в Молдове (1262)

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