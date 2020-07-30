Самый точный прогноз погоды: после духоты готовимся к дождям и грозам

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. В четверг в Молдове ожидается теплый, ясный день, лишь к вечеру оно затянется облаками.
Без осадков. Согласно прогнозам синоптиков, утром воздух прогреется до +18...+27°C, днем столбики термометров покажут до +29...+31°C.
Атмосферное давление - пониженное. Ветер северо-западный - 2-7 м/с.
В последующие сутки ожидаются грозовые дожди по всей стране. Жара при этом немного спадет. Столбики термометров покажут +25°C, +33°C .
Начало августа также будет дождливым и температура воздуха продолжит снижаться. Ночные грозы ожидаются в центральных и южных районах. По прогнозам синоптиков дневной максимум поднимется до +28. Дальнейшие дни - без осадков.
Молдавские синоптики объявили "желтый код" в связи с жарой, предупреждение, о котором извещают население и хозяйствующих субъектов, будет действовать до конца месяца.
Праздники и народные приметы
- память великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской;
- память преподобного Иринарха Соловецкого, игумена;
- память преподобного Леонида Устьнедумского, иеромонаха;
- перенесение мощей преподобного Лазаря Галисийского, иеромонаха;
- празднование в честь Святогорской иконы Божией Матери.
- празднование в честь Дня рождения великомученика Василия Катеровского
В это время можно наблюдать зори с пазорями (голубыми вспышками зарниц). Как правило, июль уходит с грозами. Не случайно в эти дни наблюдали за погодой: по народной примете, осень будет такой, как два последних дня июля.
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