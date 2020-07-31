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Погодные рекорды Молдовы 31 июля

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1264)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200731/31117794/pogodnye-rekordy-moldovy-31-iyulya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 31 июля специалисты зафиксировали в 2005 году.

Жара.
© Sputnik / Владимир Астапкович
Сразу два "желтых кода" объявлены в Молдове: о чем предупреждают синоптики

Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы республики. 

По информации синоптиков, 15 лет тому назад в этот день воздух прогрелся до +35 градусов по Цельсию в тени.

А вот температурный минимум отмечен в начале прошлого века. В 1913 году столбики термометров опустились до отметки в  +10,8 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 24,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1264)

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Теги:
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