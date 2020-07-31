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Жара

Самый точный прогноз погоды: зной отступает, но ненадолго

© Sputnik / Владимир Сергеев
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Тема:
Погода в Молдове (1265)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 31 июля столбики термометров покажут до +28, +31 градусов.

Как люди спасаются от жары в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ветер северо-западный. Его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки зной спадет - температурный максимум 1 августа составит +24, +27. На юге республики возможны кратковременные дожди с грозами в ночные часы. С воскресенья столбики термометров опять начнут расти. Так, 2 августа ожидается +25, +28, а 3 августа - от +26 до +29. Со вторника средний дневной максимум снова перешагнет 30-градусную отметку - от +29 до +32. Ну а в среду четверг синоптики обещаю +31, +34 с кратковременными грозовыми дождями в некоторых регионах страны.

В стране до 6 августа продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи чрезвычайной пожарной опасностью. 

Праздники и народные приметы

Православная церковь 31 июля почитает память святого мученика Емилиана.

Люди верили, что если в этот день установится жара, то декабрь будет холодным. Также считалось, что если начинают желтеть листья березы, начиная с верхушки, то осень будет ранней.

В этот день также почитается память Иоанна Многострадального. В прежние времена в это время топили бани, парили веники из травы и цветов, чтобы смыть с себя страдную усталость. В народе говорили: "Хотя в июле и душно, и жарковато, но расставаться с ним жалковато". 

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Тема:
Погода в Молдове (1265)

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