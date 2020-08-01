Погодные рекорды Молдовы 1 августа

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Самым "горячим" воздух на территории Молдовы 1 был в 2005 году.

Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы республики.

По информации синоптиков, 15 лет тому назад в этот день температура достигла +35,2 градуса по Цельсию в тени.

А вот исторический минимум был отмечен в начале прошлого века. В 1913 году столбики термометров опустились до отметки в +10,8 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 24,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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