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Фонтан в сквере Кафедрального собора.

Погодные рекорды Молдовы 1 августа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1266)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200801/31131914/pogodnye-rekordy-moldovy-1-avgusta.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Самым "горячим" воздух на территории Молдовы 1 был в 2005 году.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа
© Sputnik / Илья Тимин
Громадная озоновая дыра над Арктикой уже практически не видна

Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы республики. 

По информации синоптиков, 15 лет тому назад в этот день температура достигла +35,2 градуса по Цельсию в тени.

А вот исторический минимум был отмечен в начале прошлого века. В 1913 году столбики термометров опустились до отметки в  +10,8 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 24,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1266)

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Теги:
погода


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