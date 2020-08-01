Какая будет погода в первый день августа

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КИШИНЕВ, 1 авг– Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 1 августа столбики термометров покажут до +29 градусов.

Ветер северо-западный. Его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Небо, ясное ночью и утром, затянется облаками в середине дня, и погода будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.

С воскресенья столбики термометров начнут подниматься на один градус. Так, 2 августа ожидается +29, +30, а 3 августа до +31.

В стране до 6 августа продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи чрезвычайной пожарной опасностью.

Праздники и народные приметы

Первого августа отмечается день памяти преподобной Макрины (Макриды). Макрида считается указательницей осени. Если на Макриду мокро - вся осень мокрая. В народе заметили, если на Макриду сухо, не будет дождей на шесть недель, мокро - дождь на тот срок. На переменную погоду осени указывал сильный ветер и переменная облачность в этот день. В это время начинается ранний листопад, замолкают птицы, пропадают оводы.

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