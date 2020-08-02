09:46 02 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD16.76
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.61
Поиск
Кишинев соблюдает меры безопасности из-за коронавируса

Какую погоду на воскресенье общают синоптики

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1267)
435 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200802/31138138/pogoda-2-august.html

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 2 авг– Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье, 2 августа, столбики термометров покажут до +27 градусов. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Будет пасмурная погода, но днем осадков не ожидается.

Ala Tocarciuc
© Sputnik / Victor Iovv
Токарчук: почему пандемия COVID-19 не стихла с наступлением лета

На юге страны ночью будет от +15 до +18, днем воздух прогреется до +25…+28 градусов по Цельсию. День ожидается ветреный – порывы северо-западного ветра будут достигать 10-11 м/с.

В стране до 6 августа продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи чрезвычайной пожарной опасностью. 

Праздники и народные приметы

2 августа почитается память святого пророка Илии. В народе считается, что с Ильина дня идет поворот на осень, хотя жаркое лето может простоять еще долго. В это время устанавливается умеренное тепло. Световой день идет на убыль, а ночи на прибавление. Если в этот день бывает глухой гром - к тихому дождю, гром гулкий - к ливню, гром беспрерывный - будет град; гром гремит долго и не резко - к ненастью, если же отрывисто и непродолжительно - будет ясно.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1267)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Девятый, пошел: как стартовал "Протон-М" - фото
Высшее образование в 96 лет: история самого пожилого выпускника Италии
Высшее образование в 96 лет: история самого пожилого выпускника Италии
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться