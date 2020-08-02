Какую погоду на воскресенье общают синоптики

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КИШИНЕВ, 2 авг– Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье, 2 августа, столбики термометров покажут до +27 градусов. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Будет пасмурная погода, но днем осадков не ожидается.

На юге страны ночью будет от +15 до +18, днем воздух прогреется до +25…+28 градусов по Цельсию. День ожидается ветреный – порывы северо-западного ветра будут достигать 10-11 м/с.

В стране до 6 августа продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи чрезвычайной пожарной опасностью.

Праздники и народные приметы

2 августа почитается память святого пророка Илии. В народе считается, что с Ильина дня идет поворот на осень, хотя жаркое лето может простоять еще долго. В это время устанавливается умеренное тепло. Световой день идет на убыль, а ночи на прибавление. Если в этот день бывает глухой гром - к тихому дождю, гром гулкий - к ливню, гром беспрерывный - будет град; гром гремит долго и не резко - к ненастью, если же отрывисто и непродолжительно - будет ясно.

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