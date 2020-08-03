Самый точный прогноз погоды: сколько продлится жара

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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 3 августа столбики термометров покажут до +26, +29 градусов. Осадков не предвидится.

Ветер юго-восточный. Его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки средний температурный максимум перешагнет 30-градусную отметку. Так, 4 августа ожидается +28, +31. А 5 августа воздух прогреется до +29,+32. Такая температура продержится вплоть до субботы. По прогнозам синоптиков, всю неделю - без осадков.

В стране до 6 августа продолжает действовать "желтый код" в связи чрезвычайной пожарной опасностью.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 3 августа почитает память Святого пророка Иезекииля.

В этот день раньше постепенно начинали прощаться с летом. Считалось, если 3 августа гроза, то осень будет долгой. А если человек родился 3 августа, то его талисман - подсолнух. Полагали, что такие люди, по приметам, всегда стремятся идти по солнцу точно так же, как и указанный цветок.

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