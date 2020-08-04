Погодные рекорды Молдовы 4 августа

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 4 августа специалисты зафиксировали более двух десятилетий назад.

Об этом свидетельствуют исторический календарь наблюдений Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 4 августа 1998 года столбик термометра в тени поднялся до +36 градусов по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали более ста лет назад. В 1907 году температура воздуха 4 августа составила лишь +10,1 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составляет 25,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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