Погодные рекорды Молдовы 4 августа

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 4 августа специалисты зафиксировали более двух десятилетий назад.
Об этом свидетельствуют исторический календарь наблюдений Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 4 августа 1998 года столбик термометра в тени поднялся до +36 градусов по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали более ста лет назад. В 1907 году температура воздуха 4 августа составила лишь +10,1 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями составляет 25,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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