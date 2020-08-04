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Самый точный прогноз погоды: жара и без осадков

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1272)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, во вторник столбики термометров покажут до +27, +32 градусов. Осадков не прогнозируют. 

Как люди спасаются от жары в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
НАОЗ опубликовало рекомендации для родителей в связи с летней жарой
Ветер — юго-восточный. Его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки температура достигнет +28, +33 градусов. А 5 августа воздух прогреется до +30, +34. Такие показатели продержатся вплоть до субботы. По прогнозам синоптиков, всю неделю - без осадков.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жарой. Предупреждение будет действовать в течение нескольких дней.

"В период 5-9 августа максимальная температура воздуха во многих районах достигнет 33-34 градусов по Цельсию", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в стране продолжает действовать "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью (V класс).

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Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год
В народе 4 августа отмечали Марьин день или же День Магдалины. В представлении простых людей Мария Магдалина считалась "заступницей от холеры".

Марии Магдалине молились об исцелении от беснования, от блудной страсти.

В этот день крестьяне не работали в поле, "чтобы не убила за это гроза", точно так же, как не работали они по той же самой причине и на Ильин день. В Марии Магдалине народ видел также небесную властительницу громов и молнии.

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Тема:
Погода в Молдове (1272)

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