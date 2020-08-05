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Фестиваль арбуза.

Погодные рекорды Молдовы 5 августа

© Sputnik / Самвел Сепетчян
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200805/31168062/pogodnye-rekordy-moldovy-5-avgusta.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Самое жаркое 5 августа на территории Молдовы зафиксировали всего три года назад.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа
© Sputnik / Илья Тимин
Громадная озоновая дыра над Арктикой уже практически не видна

Об этом сообщили в Госгидрометеослужбе республики.

По информации синоптиков, в 2017 году в этот день воздух прогрелся до +37,4 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на это число зарегистрировали в 1969 году. Тогда столбики термометров опустились до отметки в 10,2 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями в этот день составила 27,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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