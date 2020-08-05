Самый точный прогноз погоды: сколько продлится жара

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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду столбики термометров покажут до +28, +33 градусов. Осадков не прогнозируют.

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие дни, в четверг и пятницу, ожидается повышенное атмосферное давление. Температура достигнет +30, +34 градусов. Такие показатели продержатся вплоть до субботы. По прогнозам Госгидрометео, всю неделю - без осадков.

В республике продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи с жарой. Предупреждение действительно до конца недели.

"В период 5-9 августа максимальная температура воздуха во многих районах достигнет 33-34 градусов по Цельсию", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в стране продолжает действовать "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью (V класс).

Праздники и народные приметы

В церковном календаре на 5 августа приходится день памяти святых Феофила, Трофима и тринадцати мучеников, пострадавших в период гонений, организованных против христиан императором Диоклетианом в III-IV веках.

Когда всех этих людей привели на суд, они не согласились отказаться от веры в Бога и поклоняться идолам. Именно поэтому, мучеников подвергли истязаниям, а потом перебили им голени и отправили в пылающую печь. Однако Бог сотворил чудо – мученики сами вышли из печи, будучи совершенно здоровыми. После того язычники обезглавили мучеников.

Люди верили, если человек родился 5 августа, то ему покровительствует тополь - в трудную минуту нужно подойти к своему дереву-талисману и обнять его. Это поможет успокоиться и найти правильное решение конкретной проблемы.

Также считалось, что сон с 4 на 5 августа в точности сбудется в скоро времени. Особенно велика вероятность исполнения желаний для именинников дня.

Наши предки верили, что в этот день нельзя долго спать и лениться, иначе ничего не успеешь сделать.

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