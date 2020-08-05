10:06 05 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD16.64
  • RUB0.23
  • RON4.05
  • UAH0.60
Поиск
Лето, жаркая погода

Самый точный прогноз погоды: сколько продлится жара

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1273)
397 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200805/31169997/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-zhara.html

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду столбики термометров покажут до +28, +33 градусов. Осадков не прогнозируют.

Как люди спасаются от жары в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
НАОЗ опубликовало рекомендации для родителей в связи с летней жарой
Ветер — юго-восточный. Его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие дни, в четверг и пятницу, ожидается повышенное атмосферное давление. Температура достигнет +30, +34 градусов. Такие показатели продержатся вплоть до субботы. По прогнозам Госгидрометео, всю неделю - без осадков.

В республике продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи с жарой. Предупреждение действительно до конца недели.

"В период 5-9 августа максимальная температура воздуха во многих районах достигнет 33-34 градусов по Цельсию", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в стране продолжает действовать "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью (V класс).

Праздники и народные приметы

В церковном календаре на 5 августа приходится день памяти святых Феофила, Трофима и тринадцати мучеников, пострадавших в период гонений, организованных против христиан императором Диоклетианом в III-IV веках.

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год

Когда всех этих людей привели на суд, они не согласились отказаться от веры в Бога и поклоняться идолам. Именно поэтому, мучеников подвергли истязаниям, а потом перебили им голени и отправили в пылающую печь. Однако Бог сотворил чудо – мученики сами вышли из печи, будучи совершенно здоровыми. После того язычники обезглавили мучеников.

Люди верили, если человек родился 5 августа, то ему покровительствует тополь - в трудную минуту нужно подойти к своему дереву-талисману и обнять его. Это поможет успокоиться и найти правильное решение конкретной проблемы.

Также считалось, что сон с 4 на 5 августа в точности сбудется в скоро времени. Особенно велика вероятность исполнения желаний для именинников дня.

Наши предки верили, что в этот день нельзя долго спать и лениться, иначе ничего не успеешь сделать.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1273)

По теме

Большегрузы отдыхают в тенечке: в жару их движение запрещено
Воздействуют ли лучи солнца и жара на распространение COVID-19 - подробности


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Яркое явление: "осетровая луна" размером с полнеба - фото
Момент мощнейшего взрыва в Бейруте попал на видео.
Момент мощнейшего взрыва в Бейруте попал на видео
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться