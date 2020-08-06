Самый точный прогноз погоды: ждать ли похолодания

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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в четверг столбики термометров покажут от +30 до +34 градусов по Цельсию. Осадков не прогнозируют.

Ветер — северо-восточный. Его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Окончание рабочей пятидневки будет еще более жарким. В пятницу воздух в тени прогреется до +30, +35. Выходные будут примерно такими же по температурному режиму - в субботу и воскресенье столбики термометров в дневные часы покажут +28, +33 градуса.

Начало следующей недели существенного похолодания не принесет. В первые дни ожидается +26, +31.

В Молдове до 9 августа продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи с жарой и еще одно предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности (V класс). Также, практически во всех районах страны, кроме населенных пунктов близ рек Прут и Днестр, до 10 августа будет регистрироваться низкая водность.

Праздники и народные приметы

В церкви почитается память святых Бориса и Глеба, которые ранее, до крещения, носили имена Роман и Давид. Родились они в семье великого князя Владимира Святославовича и были убиты кровным братом Святополком Окаянным уже после смерти отца, когда шла усиленная борьба за власть.

В старину бытовало убеждение, что у того, кто 6 августа занимается уборкой хлебов, не почитая святых мучеников, молнией весь урожай пожжет.

Если же в указанный день чайки часто садятся на воду, это считается приметой того, что скоро будет дождь.

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