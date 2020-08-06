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Девушка собирает цветы в поле.

Погодные рекорды Молдовы 6 августа

© Sputnik / Константин Чалабов
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1274)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200806/31182165/pogoda-rekordy-moldova-6-avgusta.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Самое холодное 6 августа на территории Молдовы зафиксировали более полувека назад.

Спасатели тушат загоревшуюся сухую траву
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1964 году в этот день воздух прогрелся лишь до +10,8 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 6 августа зарегистрировали в 2017 году. Тогда столбики термометров поднялись до 37,3 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями в этот день составила 26,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1274)

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