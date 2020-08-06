Погодные рекорды Молдовы 6 августа

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Самое холодное 6 августа на территории Молдовы зафиксировали более полувека назад.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1964 году в этот день воздух прогрелся лишь до +10,8 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 6 августа зарегистрировали в 2017 году. Тогда столбики термометров поднялись до 37,3 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями в этот день составила 26,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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