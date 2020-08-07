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Кишиневский парк летом.

Погодные рекорды Молдовы 7 августа

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1276)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200807/31194554/pogodnye-rekordy-moldovy-7-avgusta.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре на это число.

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Самое жаркое 7 августа на территории Молдовы специалисты зафиксировали всего лишь 8 лет назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, 7 августа 2012 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +39,2 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали еще в первой половине прошлого столетия. В 1934 году температура воздуха 7 августа составила лишь +9,2 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями равна 30 градусам.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1276)

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