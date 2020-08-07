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Самый точный прогноз погоды: отступит ли зной и когда

© Sputnik / Владимир Астапкович
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1277)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200807/31194692/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-otstupit-znoy.html

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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 7 августа столбики термометров покажут в среднем +31, +34 градуса. Осадков не предвидится.

Сбор яблок.
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Ветер - северо-восточный. Его скорость составит 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие сутки средний температурный максимум останется в пределах 30-градусной отметки. Так, 8 августа ожидается +29, +32. Такие же показатели прогнозируются и 9 августа. Начало следующей недели тоже будет знойным. С 10 августа средние значения будут держаться в пределах +27, +30.

В Молдове до 8 августа действуют два "желтых кода" в связи с жаркой погодой и чрезвычайной пожарной опасностью.  

А до 10 августа на большей части Молдовы объявлен "желтый код" гидрологической опасности из-за низкой водности.

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год
Праздники и народные приметы

Православная церковь 7 августа отмечает Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.

Люди верили, что по погоде в этот день можно судить то, какой будет зима. К примеру, если 7 августа светло и тепло, то снега выдастся мало, и наоборот. Прохладное утро – холода придут рано.

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Тема:
Погода в Молдове (1277)

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