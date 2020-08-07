Самый точный прогноз погоды: отступит ли зной и когда

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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 7 августа столбики термометров покажут в среднем +31, +34 градуса. Осадков не предвидится.

Ветер - северо-восточный. Его скорость составит 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие сутки средний температурный максимум останется в пределах 30-градусной отметки. Так, 8 августа ожидается +29, +32. Такие же показатели прогнозируются и 9 августа. Начало следующей недели тоже будет знойным. С 10 августа средние значения будут держаться в пределах +27, +30.

В Молдове до 8 августа действуют два "желтых кода" в связи с жаркой погодой и чрезвычайной пожарной опасностью.

А до 10 августа на большей части Молдовы объявлен "желтый код" гидрологической опасности из-за низкой водности.

Православная церковь 7 августа отмечает Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.

Люди верили, что по погоде в этот день можно судить то, какой будет зима. К примеру, если 7 августа светло и тепло, то снега выдастся мало, и наоборот. Прохладное утро – холода придут рано.

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