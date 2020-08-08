01:00 08 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD16.62
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.60
Поиск
Парк.

Погодные рекорды Молдовы 8 августа

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1278)
38 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200808/31212437/pogodnye-rekordy-moldovy-8-avgusta.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре на это число.

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Самое жаркое 8 августа на территории Молдовы метеорологи зафиксировали более полувека назад.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа
© Sputnik / Илья Тимин
Громадная озоновая дыра над Арктикой уже практически не видна

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, 8 августа 1963 года столбик термометра в тени поднялся до отметки в +35 градусов по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали еще в первой трети прошлого столетия. В 1932 году температура воздуха 8 августа составила лишь +9,5 градуса.

Таким образом разница между предельными температурными значениями составила 25,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1278)

По теме

Трещило: адаптируются ли жители Молдовы к изменениям климата
Теги:
погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Сотрудник МЧС РФ во время разбора завалов на месте катастровы.
Работа российских медиков и спасателей на месте взрыва в Бейруте
Молдавский след Золотой Орды. Вблизи Кишинева появились юрты кочевников.
Молдавский след Золотой Орды. Вблизи Кишинева появились юрты кочевников
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться