Погодные рекорды Молдовы 8 августа

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре на это число.

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Самое жаркое 8 августа на территории Молдовы метеорологи зафиксировали более полувека назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 8 августа 1963 года столбик термометра в тени поднялся до отметки в +35 градусов по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали еще в первой трети прошлого столетия. В 1932 году температура воздуха 8 августа составила лишь +9,5 градуса.

Таким образом разница между предельными температурными значениями составила 25,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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