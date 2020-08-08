Погодные рекорды Молдовы 8 августа

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Самое жаркое 8 августа на территории Молдовы метеорологи зафиксировали более полувека назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 8 августа 1963 года столбик термометра в тени поднялся до отметки в +35 градусов по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали еще в первой трети прошлого столетия. В 1932 году температура воздуха 8 августа составила лишь +9,5 градуса.
Таким образом разница между предельными температурными значениями составила 25,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>