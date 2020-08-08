Самый точный прогноз погоды: выходные будут жаркими

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КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в субботу столбики термометров покажут от +30 до +35 градусов по Цельсию. Осадков не прогнозируют.

Ветер — северо-восточный. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В воскресенье ожидается примерно тот же температурный режим +28, +33. Без осадков.

Первый день следующей недели, понедельник, также будет жарким и ясным.

Примерно ту же погоду прогнозируют на всю неделю, лишь в середине в некоторых районах республики ожидаются грозы.

В Молдове до 9 августа продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи с жарой и еще одно предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности (V класс). Также, практически во всех районах страны, кроме населенных пунктов близ рек Прут и Днестр, до 10 августа будет регистрироваться низкая водность.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь чтит память святого Ермолая, одного из Никомидийских мучеников наряду с Ермиппом и Ермократом. В начале IV века по велению императора Максимилиана в Никомидийской церкви были сожжены 20 тысяч христиан, но трем мужчинам удалось спастись. После этого они скрывались в отдаленных местах империи, но не переставали учить ближних христианской вере. Однажды мимо дома Ермолая проходил юноша-язычник Пантолеон (будущий святой мученик Пантелеймон).

Выйдя к нему навстречу, христианин начал разъяснять ему ложность и суетность языческих верований. С тех пор Пантолеон стал ежедневно приходить к Ермолаю — до тех пор, пока юношу не изобличили язычники. После этого схватили также Ермолая, Ермиппа и Ермократа. Всем троим предложили отречься от Христа и принести жертву идолам, но они отказались. Язычники стали угрожать христианам муками и смертью, но внезапно началось землетрясение, и идолы в капище упали и разбились. Когда об этом стало известно императору Максимилиану, тот вынес мученикам смертный приговор.

На Руси на Ермолая, как правило, выпадал теплый день, поэтому крестьяне торопились закончить жатву. "Ермолай — хлеб прибирай", — говорили в старину. Начинался ранний сбор яблок, однако есть их еще было нельзя — нужно было дождаться Яблочного Спаса.

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