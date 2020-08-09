Самый точный прогноз погоды: сколько продлится жара

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КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье столбики термометров покажут от +28 до +33 градусов по Цельсию. Осадков не прогнозируют.

Ветер — северо-восточный. Его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В понедельник ожидается примерно тот же температурный режим +28, +33. Без осадков.

Начало следующей недели также будет жарким и ясным. Во вторник прогнозируют грозы в северных районах республики.

Однако ветер начнет дуть с севера, и так продолжится до конца недели. Этот ветер принесет небольшое ослабление жары до +23 +28 градусов.

В Молдове до 14 августа продолжает действовать "желтый код" из-за чрезвычайной пожарной опасности (V класс). Также, практически во всех районах страны, кроме населенных пунктов близ рек Прут и Днестр, до 10 августа будет регистрироваться низкая водность.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 9 августа почитают память Пантелеймона – целителя, который числится в лике великомученика. По некоторым данным он родился примерно в III веке на территории Никодимии, а отцом его был богатый язычник.

Сам Пантелеймон уверовал во Христа в тот момент, когда обратился к нему с молитвой, прося исцелить ребенка, которого укусила змея, и никакое лечение не действовало. После этого Пантелеймон решает посвятить свою жизнь служению Богу и окружающим людям. Так, например, он безвозмездно лечил всех больных, активно помогал христианам, находившимся в тюрьмах. Однажды Пантелеймон был арестован и отправлен на суд к императору Максимилиану, который стал призывать Пантелеймона отречься от веры во Христа.

Однако сам Пантелеймон предложил императору найти больного человека и пригласить самого лучшего врача. Когда это было сделано, то стали пытаться вылечить больного, и у обычного врача это сделать не получилось. Пантелеймон же исцелил несчастного, и многие свидетели этого чуда обратились в веру. Максимилиан же разгневался и велел казнить Пантелеймона. В православии Пантелеймон известен как покровитель воинов и целитель.

Люди верили, что все травы, собранные 9 августа, будут обладать целебными свойствами. Считалось, если в этот день сильно стрекочут и прыгают кузнечики, то погода будет ясной и сухой. Также люди полагали, что если 9 августа погода переменчива, такой же непостоянной будет вся осень.

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