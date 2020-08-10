Самый точный прогноз погоды: ослабление жары

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в понедельник столбики термометров покажут от +28 до +33 градусов по Цельсию. Осадков не прогнозируют.

Ветер — северный. Его скорость составит 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Во вторник ожидается примерно тот же температурный режим +28, +33. Но в этот день прогнозируют грозы в северных районах республики.

К середине недели, 12 августа, синоптики обещают дожди уже и в северных, и в центральных районах страны. Этот день будет последним знойным на предстоящей неделе.

В дальнейшем северный ветер, который продлится всю неделю, принесет небольшое ослабление жары до +23 +28 градусов.

В Молдове - сразу несколько "горячих" предупреждений: что говорят спасатели>>>

В республике до 14 августа продолжает действовать "желтый код" из-за чрезвычайной пожарной опасности (V класс). Также, практически во всех районах страны, кроме населенных пунктов близ рек Прут и Днестр, до 10 августа будет регистрироваться низкая водность.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 10 августа почитается память учеников Христа – 7 апостолов, выбранных из 70 учеников. Согласно Священному Писанию, 12 главных апостолов позвали всех своих учеников и наказали им выбрать 7 человек, которые могли бы заниматься бытовыми вопросами братства, заботиться о создании уюта, раздавать милостыню нищим.

В результате общего голосования были избраны Стефан, Никанор, Филипп, Прохор, Тимон, Пармен и Николай. Именно в честь Прохора и Пармена и установлен праздник 10 августа. Известно, что Прохор стал спутником Петра и уже значительно позже занял пост епископа Никомедии. Погиб мученической смертью, пострадав за веру во время гонений, организованных в Антиохии. Пармен же с особым усердием исполнял все поручения апостолов, но умер еще до того момента, как ученики покинули Иерусалим.

Люди верили, что 10 августа не стоит чем-либо обмениваться, так как выменянная вещь либо сломается, либо потеряется, одним словом, долго не прослужит. Также считалось, что этот день не очень удачен для торговли.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova