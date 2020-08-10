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Погодные рекорды Молдовы 10 августа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1282)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200810/31227504/pogodnye-rekordy-moldovy-10-avgusta.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в десятый день августа.

КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 10 августа специалисты зафиксировали почти столетие назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации синоптиков, 10 августа 1922 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +39,3 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали еще в начале прошлого столетия. В 1907 году температура воздуха 10 августа составила лишь +9,5 градуса.

Таким образом разница между самой высокой и максимально низкой температурами, зафиксированными метеорологами в этот день на территории Молдовы, равна 29,8 градуса.

Наблюдения специалистов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1282)

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