Погодные рекорды Молдовы 10 августа

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в десятый день августа.

КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 10 августа специалисты зафиксировали почти столетие назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 10 августа 1922 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +39,3 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали еще в начале прошлого столетия. В 1907 году температура воздуха 10 августа составила лишь +9,5 градуса.

Таким образом разница между самой высокой и максимально низкой температурами, зафиксированными метеорологами в этот день на территории Молдовы, равна 29,8 градуса.

Наблюдения специалистов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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