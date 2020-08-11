Самый точный прогноз погоды: когда в страну придут дожди

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КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 11 августа столбики термометров покажут в среднем +29, +32 градуса. Осадков не предвидится.

Ветер - северный. Его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки средний температурный максимум опустится ниже 30-градусной отметки. Так, 12 августа ожидается +26, +29. На севере страны возможны кратковременные дожди с грозами. А 13 и 14 августа прогнозируется +24,+27. На выходные столбики термометров будут в пределах +23, +26. В субботу вероятны осадки на севере и в центре страны, а в воскресенье - на юге и в центральной части республики.

До 14 августа в Молдове действуют два "желтых кода": один в связи с низкой водностью (на большей части страны), а второй - в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 11 августа почитает память Мученика Каллиника Киликийского.

Люди отмечали, что именно с этого дня по утрам становится прохладнее. Считалось, что 11 августа лучше не затевать стирку, так как вместе с вещами можно "очистить" и свой кошелек. Не рекомендуется в этот вторник выяснять отношения. В лучшем случае они останутся на том же уровне, а в худшем - испортятся окончательно.

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