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Фонтан в сквере Кафедрального собора.

Погодные рекорды Молдовы 12 августа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1287)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200812/31259087/pogodnye-rekordy-moldovy-12-avgusta.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 12 августа - рекорды держатся с середины ХХ века.

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 августа специалисты зафиксировали более семидесяти лет назад. 

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© Photo : Twitter/Alexander Gerst
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 12 августа 1946 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +37,8 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день был зарегистрирован двенадцатью годами позже. В 1958 году воздух в двенадцатый день августа прогрелся лишь до +10,9 градуса.

Таким образом разница между самой высокой и самой низкой температурами, зафиксированными в этот день на территории Молдовы в этот день, равна 26,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (1287)

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