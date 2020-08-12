Самый точный прогноз погоды: каких сюрпризов ждать

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КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 12 августа столбики термометров покажут в среднем +27, +30 градусов. В центральных и южных регионах страны ожидаются кратковременные дожди с грозами, а на севере вероятны слабые осадки.

Ветер - северо-западный. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки средний температурный максимум опустится ниже 30-градусной отметки, но все равно будет жарко. Так, 13-14 августа ожидается +26, +29. Осадков не предвидится. В субботу будет несколько прохладнее - 15 августа прогнозируется +23, +26. Но с воскресенья температура снова начнет расти. Так, 16 августа опять +26, +29. На севере и в центральной части страны вероятны дожди с грозами.

До 14 августа в Молдове действуют два "желтых кода": один в связи с низкой водностью (на большей части страны), а второй - в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 12 августа почитает память Mученика Иоанна Воина.

Люди верили, что если в этот день ненастная погода, то впереди затяжные дожди. Если 12 августа идет мелкий дождь, то это к дождливой погоде на ближайшие дни.

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