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Ручей, который ведет к водопаду в селе Вэратик

Самый точный прогноз погоды: прохлада или снова жара

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1290)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 13 августа столбики термометров покажут от +25 до +30 градусов. Осадков не прогнозируют.

© Sputnik / Alexey Maishev
В связи с наступающей жарой специалисты дают советы, как ее пережить

Ветер - северо-западный. Его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки температурный режим практически не изменится. Ровно такие же показатели, как в четверг, будут в пятницу и в воскресенье. А в субботу ожидается всего на один градус меньше - до +24, +29 в дневные часы.

С понедельника жара вновь постепенно начнет набирать обороты. Будет добавляться примерно по одному градусу в день.

До 14 августа в Молдове действуют два "желтых кода": один в связи с низкой водностью (на большей части страны), а второй - в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 13 августа почитает память Евдокима Каппадокиянина, который проживал на территории Малой Азии в IX веке. В русской православной церкви Евдокима почитают как покровителя дома и семьи.

Этот день известен как заговенье перед наступающим Успенским постом, который проходит с 14 по 27 августа.

Успенский пост 2020
© Sputnik / Moldova
Успенский пост 2020

В старину люди верили, что если 13 августа сильный ветер, то зима будет снежной. А еще раньше полагали, что следует обязательно поработать в этот день, тогда работа будет спориться и дальше.

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Тема:
Погода в Молдове (1290)

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