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Погодные рекорды Молдовы 13 августа

© Sputnik / Григорий Сысоев
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1289)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200813/31278176/pogodnye-rekordy-moldovy-13-avgusta.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре на это число.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 13 августа специалисты зафиксировали на исходе перовой половины прошлого века, середина лета тогда также выдалась жаркой.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, в этот день в 1946 году столбик термометра в тени поднялся до отметки в +38,1 градуса.

А вот температурный минимум на территории Молдовы отмечен более ста лет тому назад. В 1910 году температура воздуха в тринадцатый день августа составила лишь +10,8 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями - 27,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1289)

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