Погодные рекорды Молдовы 13 августа

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре на это число.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 13 августа специалисты зафиксировали на исходе перовой половины прошлого века, середина лета тогда также выдалась жаркой.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1946 году столбик термометра в тени поднялся до отметки в +38,1 градуса.

А вот температурный минимум на территории Молдовы отмечен более ста лет тому назад. В 1910 году температура воздуха в тринадцатый день августа составила лишь +10,8 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями - 27,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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