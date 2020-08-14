Самый точный прогноз погоды: каким будет окончание недели

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КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 14 августа столбики термометров покажут от +25 до +30 градусов. Осадков не прогнозируют.

Ветер - северо-восточный. Его скорость составит 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки температурный режим практически не изменится. Ровно такие же показатели, будут в субботу и в воскресенье.

С понедельника жара вновь постепенно начнет набирать обороты. Будет добавляться примерно по одному градусу в день. Так, 17 августа, ожидается +26, +31, а затем в течение трех дней - от +27 до +32.

До 14 августа в Молдове действуют два "желтых кода": один в связи с низкой водностью (на большей части страны), а второй - в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 14 августа отмечает сразу несколько памятных дат. Одна из них - праздник Происхождение (изнесение) древ Креста Господня. Второй - праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. А еще 14 августа считается днем памяти семи ветхозаветных мучеников Маккавеев.

Также в этот день начинается Успенский пост, который продлится до 27 августа.

© Sputnik / Moldova Успенский пост 2020

В старину люди верили, какой будет погода 14 августа, такой она окажется ровно через две недели.

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