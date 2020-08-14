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Фонтан в сквере Кафедрального собора.

Погодные рекорды Молдовы 14 августа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1291)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200814/31292276/pogoda-rekord-moldova-14-avgusta.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре на это число.

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 14 августа специалисты зафиксировали на исходе первой половины прошлого века.

Пес с хозяином едят арбуз.
© Video : Facebook / Natalie Siemens
Лето, жара: пес уплетает арбуз вместе с хозяином - видео

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, в этот день в 1946 году столбик термометра в тени поднялся до отметки в +36,8 градуса.

А вот температурный минимум на территории Молдовы отмечен дважды, причем с разницей ровно в 10 лет. Так, 14 августа 1965 и 1975 годов температура воздуха составила лишь +8,9 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составили 27,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1291)

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