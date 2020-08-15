Погодные рекорды Молдовы 15 августа

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 15 августа специалисты зафиксировали более ста лет назад, в самом начале прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в этот день в 1902 году столбик термометра в тени поднялся до отметки в +37,1 градуса.
А вот температурный минимум на территории Молдовы отмечен недавно, всего двенадцать лет назад. Так, 15 августа 2008 года температура воздуха составила лишь +8,9 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между предельными значениями составили 28,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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