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Солнце над горизонтом.

Самый точный прогноз погоды: будут ли выходные солнечными и знойными

© CC0 / Pixabay / O12
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1293)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 15 августа в Молдове столбики термометров покажут от +25 до +30 градусов. Осадков не ожидается. Ночью температура упадет до +12... +17 градусов.

Ветер - юго-восточный, его скорость составит 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки погода не изменится, как и в первый день следующей недели.

Ко вторнику дневная температура поднимется на один-два градуса.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь чтит память святого Стефана — христианского мученика.

© Depositphotos / Shalamov
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На Руси его прозвали Степаном Сеновалом, потому что как раз в это время заканчивается сенокос. В этот день плели венки из целебных трав, сила которых, по поверью, сохранялась до весны, до Иларионова дня.

На Степана Сеновала особенную заботу рачительные хозяева проявляли о лошадях.

Чтобы узнать погоду, наблюдали за приметами. Степанов день определял, каким будет сентябрь — считалось, что в первый месяц осени сохранится такая же погода.

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Тема:
Погода в Молдове (1293)

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Теги:
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