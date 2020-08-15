Самый точный прогноз погоды: будут ли выходные солнечными и знойными

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КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 15 августа в Молдове столбики термометров покажут от +25 до +30 градусов. Осадков не ожидается. Ночью температура упадет до +12... +17 градусов.

Ветер - юго-восточный, его скорость составит 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки погода не изменится, как и в первый день следующей недели.

Ко вторнику дневная температура поднимется на один-два градуса.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь чтит память святого Стефана — христианского мученика.

На Руси его прозвали Степаном Сеновалом, потому что как раз в это время заканчивается сенокос. В этот день плели венки из целебных трав, сила которых, по поверью, сохранялась до весны, до Иларионова дня.

На Степана Сеновала особенную заботу рачительные хозяева проявляли о лошадях.

Чтобы узнать погоду, наблюдали за приметами. Степанов день определял, каким будет сентябрь — считалось, что в первый месяц осени сохранится такая же погода.

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