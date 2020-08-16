Самый точный прогноз погоды: каким будет воскресенье

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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 16 августа в Молдове столбики термометров покажут от +25 до +30 градусов. На севере страны утром пройдет небольшой дождь. Ночью температура упадет до +12... +17 градусов.

Ветер - северо-восточный, слабый, до пяти метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки погода не изменится, как и в первый день следующей недели.

Ко вторнику дневная температура поднимется на один-два градуса.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 16 августа почитается память Антония Римлянина, жившего в XI-XII веках. В житии святого, датированного XVI столетием, говорится, что Антоний был рожден и воспитывался в семье православных римлян. Он рано стал сиротой и большую часть наследства раздал бедным. Оставшуюся часть выбросил в море, а сам принял монашеский постриг.

Раньше говорили, что по погоде 16 августа можно понять, каким будет октябрь, а сильный ветер в этот день – примета снежной зимы. Если же на Антона пошел дождь, то погода сохранится такой еще несколько дней.

Когда 16 августа рождался мальчик, то говорили, что он будет отчаянным и взбалмошным. Иными словами, "будет у него ветер в голове". Рожденная в этот день девочка, как считали, обладала поистине "мужским" характером.

В старину также были уверены, что в этот день нельзя делать уборку в доме – так можно свое счастье и богатство вымести.

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